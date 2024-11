'Baby' é morto durante intervenção policial na Cremação

Na noite desta quarta-feira (13), um homem identificado como Pedro Conceição, conhecido pela alcunha de 'Baby', foi morto em uma intervenção da Polícia Militar no beco do Zé Buduia, no bairro da Cremação, em Belém. A área é considerada de risco, dominada por facções, e possui iluminação precária, o que dificulta a visibilidade e a segurança no local.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Amazônia, viaturas da PM estavam em ronda pela área quando avistaram o suspeito e partiram para a abordagem. Pelas informações repassadas pelo Ciop, não se sabe se "Baby" tentou fugir ou reagiu à abordagem policial. Apenas que um dos policiais teria disparado pelo menos três vezes contra ele, atingindo-o no abdômen e no tórax.

A vítima teria vindo a óbito no local, mas foi colocada em uma viatura da Polícia Militar e levada para local não informado. A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, que confirmou a morte de Pedro Conceição. Ainda segundo a PM, o suspeito estava em prisão domiciliar e seria membro de uma facção criminosa que atua no local, mas a corporação não forneceu detalhes adicionais sobre a ocorrência.

Até o momento, não há mais informações sobre as circunstâncias do incidente, e aguarda-se o retorno dos órgãos de segurança pública com novos esclarecimentos.