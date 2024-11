Foragido de Santa Catarina envolvido com tráfico de drogas é preso em Castanhal, no Pará

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na última terça-feira, 12, em Castanhal, no nordeste do Pará, durante cumprimento de mandado de prisão por envolvimento com tráfico de drogas. O sujeito estava foragido de Santa Catarina, no sul do Brasil, e integrava uma facção criminosa.

O homem era procurado pelas autoridades de Santa Catarina por envolvimento em atividades relacionadas ao tráfico de drogas. Durante as investigações conduzidas pelo Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal, foi descoberto que o suspeito estava morando neste município do Pará.

Ele ocupava uma posição de disciplina em uma facção criminosa que atua em Santa Catarina, demonstrando alto grau de envolvimento nas operações do grupo.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis. Em seguida, ele será transferido ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição do Poder Judiciário para responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.

"A ação conjunta entre as forças policiais dos estados do Pará e Santa Catarina reforça o compromisso das autoridades em combater o tráfico de drogas e desmantelar facções criminosas que atuam em diferentes regiões do país", destaca o delegado-geral Walter Resende.

A prisão aconteceu por meio da "Operação Castelo de Areia", que investiga crimes de tráfico de drogas, realizada em cooperação entre a Polícia Civil do Estado do Pará e a Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, em Santa Catarina.