Suspeito de envolvimento com tráfico de drogas em Tucuruí é preso em Outeiro, distrito de Belém

Um homem suspeito de envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no município de Tucuruí, foi preso na manhã desta terça-feira (12/11) no distrito de Outeiro, em Belém. A ação ocorreu em cumprimento a dois mandados de prisão preventiva contra o investigado. Segundo a PC, o homem ocuparia cargo de destaque na em uma organização criminosa que atua no sudeste do Pará, sendo considerado o principal fornecedor de “oxi” da região do Lago de Tucuruí. Ele estava sendo procurado há pelo menos dois anos.

A prisão foi efetuada após um intenso trabalho de análise de dados de inteligência e diligências de campo, que rastrearam o investigado até a ilha. Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal de Tucuruí. Para a ação, foram destacados agentes da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), Núcleo de Apoio à Investigação de Tucuruí (NAI/Tucuruí), Superintendência Regional do Lago de Tucuruí e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

No momento da prisão, o suspeito foi autuado pelo crime de resistência, em razão de ter causado um tumulto ao tentar evitar a captura, durante a ação policial. O preso foi encaminhado ao Sistema Penitenciário, e está à disposição da Justiça.

“Esta é mais uma ação exitosa realizada, em conjunto, por unidades da Polícia Civil, visando a prisão de faccionados ocupantes dos mais diversos cargos e funções em facções criminosas envolvidos em crimes de tráfico de drogas”, pontuou o delegado Davi Cordeiro, diretor da Denarc.