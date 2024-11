Casal é preso suspeito de tráfico de drogas em Mocajuba

Um casal foi preso suspeito de tráfico de drogas em Mocajuba no último sábado (09/11). A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, realizou a prisão em flagrante dos suspeitos após uma denúncia anônima.

De acordo com as informações repassadas às autoridades policiais, um casal estaria comercializando entorpecentes no bairro Novo. Os policiais se deslocaram até o endereço indicado onde fizeram a abordagem e buscas no local. Eles encontraram uma porção de substância análoga à maconha (80g), 120 papelotes de material similar ao óxi, um papelote de material parecido com cocaína, uma balança de precisão e um aparelho celular.

casal foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Mocajuba e todo o material foi apresentado à autoridade policial para a execução das medidas necessárias.