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Polícia

Ato em Belém cobra justiça após homem em situação de rua ser agredido com arma de choque

A mobilização ocorrerá na próxima quarta-feira (15), às 9h, em frente à instituição em que o crime ocorreu

O Liberal

Um ato público será realizado em Belém após a forte repercussão do caso em que um estudante foi flagrado agredindo uma pessoa em situação de rua com uma arma de choque. A mobilização ocorrerá na próxima quarta-feira (15), às 9h, em frente à instituição em que o crime ocorreu, no bairro do Umarizal, na avenida Alcindo Cacela.

Convocado por movimentos sociais e coletivos, o ato tem como objetivo cobrar responsabilização dos envolvidos e chamar atenção para a violência contra pessoas em situação de vulnerabilidade. Os organizadores também destacam que a mobilização busca denunciar a desumanização e o racismo estrutural enfrentados por essa população, além de reforçar que situações como essa não podem ser tratadas como brincadeira ou normalizadas.

A manifestação foi articulada após a ampla circulação de vídeos nas redes sociais que mostram o momento da agressão, o que gerou indignação e pressionou autoridades e instituições por respostas.

O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (13), nas proximidades da avenida Alcindo Cacela, no bairro do Umarizal. Imagens mostram um homem em situação de rua sendo atingido por choques enquanto caminhava, sem reagir à ação. O principal suspeito seria um estudante da instituição Cesupa, que aparece nas gravações utilizando o dispositivo.

Testemunhas relataram que a ação teria ocorrido de forma repentina, e há a suspeita de que o episódio possa ter sido motivado por um suposto “desafio” entre estudantes, hipótese ainda não confirmada oficialmente. A situação provocou revolta imediata, inclusive entre entregadores de aplicativo que estavam no local e confrontaram os envolvidos. Diante da tensão, os estudantes teriam corrido e buscado abrigo dentro da universidade.

Após o episódio, a Polícia Militar foi acionada, apreendeu a arma de choque e conduziu o suspeito para a delegacia, onde ele prestou depoimento e foi liberado. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado e segue sob investigação.

A vítima foi localizada e encaminhada para atendimento no Espaço Acolher, serviço municipal voltado à assistência de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Em nota, o Centro Universitário do Estado do Pará informou que afastou os alunos envolvidos e abriu procedimento interno para apurar os fatos. O caso também passou a ser acompanhado por órgãos públicos, incluindo o Ministério Público Federal, que solicitou informações à instituição.

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