Atentado a seguranças de supermercado deixa três mortos em Icoaraci

Um atentado a seguranças de um supermercado em Icoaraci, distrito de Belém, deixou vários baleados e quatro mortos na noite desta quarta-feira (8). O crime ocorreu Feira da 8 de Maio entre Moura Carvalho e Estrada Velha do Outeiro, no dia em que os funcionários do estabelecimento comercial receberiam o pagamento. Não há informações precisas de quantas pessoas ficaram feridas por conta da ação criminosa.

No meio do tiroteio, o vendedor de frango Édson Barros Corrêa, de 39 anos, foi vítima de uma bala perdida e morreu no local. A Polícia Científica do Pará foi acionada para fazer a remoção do cadáver e está no local realizando também a perícia criminal. Outros dois suspeitos também morreram.

Peritos da Polícia Científica analisam a cena do crime em Icoaraci (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

Logo após o ocorrido, equipes da Polícia Militar saíram em busca dos criminosos. Pelo menos dois carros usados na ação já foram encontrados abandonados: um HB20, que ficou crivado de balas após ser interceptado pela PM, e um Ford Ka branco. Segundo informações repassadas pela PM, os suspeitos perderam o controle do HB20 na Quinta Rua com Lopo de Castro e logo em seguida roubaram outro veículo e fugiram.

Um dos veículos utilizados pelos criminosos foi interceptado pela PM (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

Perto dali, eles foram interceptados na rua Soledad, entre a Quarta e Quinta Rua. Houve troca de tiros. Um deles fugiu e o outro foi baleado. O suspeito foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, mas não resistiu e morreu no local.

VEJA MAIS