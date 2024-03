Ataque a tiros em bar de Benevides deixa seis feridos

Seis pessoas ficaram feridas após um atentado a tiros em um bar de Benevides, nordeste do Pará, na madrugada deste domingo (10). Segundo a polícia, um carro passou pelo local e, de dentro dele, disparos de arma de fogo foram efetuados contra quem estava no estabelecimento. Até o momento, ainda não se sabe a motivação do crime, ocorrido perto da delegacia do município.

As vítimas todas foram socorridas. Uma delas foi encaminhada em estado grave ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, onde realiza por cirurgia.

O 39º Batalhão de Polícia Militar (39º BPM) está atrás de um carro Chevrolet Corsa, que teria sido o automóvel envolvido no ataque. A Polícia Civil já está investigando o crime. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.