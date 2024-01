Ataque a tiros mata três pessoas e deixa outras três feridas em casa de show de Quatro Bocas

Três homens morreram e outros três ficaram feridos em um ataque a tiros, na madrugada desta segunda-feira (29), em uma casa de festa de Quatro Bocas, distrito de Tomé-Açu, nordeste do Pará. Enzo Alessandro, 18 anos, um outro rapaz de 25 anos identificado apenas como Wesley, e um adolescente de 16 anos foram as vítimas. Os sobreviventes foram socorridos. O suspeito, que já foi reconhecido pelas autoridades, mas não teve a identidade divulgada, está sendo procurado pela polícia.

O caso teria ocorrido por volta das 3h no estabelecimento. A Polícia Civil já está apurando o que teria levado o crime a ser cometido. Entre as linhas de investigação, duas hipóteses foram levantadas: uma confusão entre a dona da casa de show com o autor dos disparos, sendo que, possivelmente, as vítimas não teriam envolvimento na suposta confusão; e a outra suspeita é de que o ataque estaria ligado a um confronto entre facções criminosas na região.

O 48º Batalhão de Polícia Militar (48º BPM) foi acionado ao caso e isolaram a cena do crime. Enzo, Wesley e o adolescente baleado chegaram a ser socorridos de moto por amigos ao Hospital Municipal de Tomé-Açu (HMTA), mas não resistiram aos ferimentos. Os feridos foram identificados somente como Keversson, 18, Rafael, 25, e Adriano, de idade não informada.

Keversson foi baleado na região escapular, no glúteo e na mão esquerda. Pela manhã, ele foi encaminhado de aeronave ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua,na Grande Belém. Rafael foi atingido na panturrilha direita e segue internado no HMTA com estado de saúde estável. Já Adriano, apresentou uma perfuração por arma de fogo na coxa esquerda e é cuidado pela equipe médica do Hospital Municipal de Tomé-Açu.

As autoridades estão atrás do suspeito. Na casa dele, as autoridades encontraram munições de revólver. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o episódio e aguarda retorno.