Homem é morto e duas mulheres feridas em ataque a tiros em Castanhal

Danilo da Silva Andrade, conhecido como “Nego Bala”, de idade não revelada, foi morto a tiros, na noite de segunda-feira (1º), na Passagem do Arame, bairro Santa Lidia, em Castanhal, nordeste do Pará. Segundo a polícia, dois homens usando roupa preta atiraram contra um grupo de pessoas que estavam na frente de uma casa. Duas mulheres ficaram feridas.

O 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) foi informado pelo Núcleo Integrado de Operação (Niop) sobre o ataque. Uma viatura se deslocou até o local. Danilo morreu no local do crime. Karen Rebeca Andrade da Cunha e Jennifer Caroline Andrade Monteiro, de idades não reveladas, chegaram a ser baleadas. Elas foram levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) próxima. O estado de saúde delas é estável.

Segundo o relatório policial, a dupla de suspeitos fugiu em uma motocicleta em direção ao bairro Jaderlândia. O 5º BPM segue à procura deles.

Ainda de acordo com as autoridades, Danilo tinha passagens pela polícia e estava em prisão domiciliar. Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Castanhal trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.