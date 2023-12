Natal sangrento: ataque a tiros destrói festa natalina e deixa 2 mortos e 3 feridos no Barreiro

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas durante um ataque a tiros, na manhã desta segunda-feira (25), na passagem Miramar, entre o Canal São Joaquim e a Vila, no bairro do Barreiro, em Belém. As vítimas, que ainda não tiveram a identidade revelada, comemoravam o Natal desde domingo (24).

Um homem morreu no local. Outra vítima faleceu no Pronto Socorro da 14 de Março, no bairro Umarizal. As demais continuam hospitalizadas. Equipes das Polícias Civil e Militar estiveram na cena do crime. Peritos criminais da Polícia Científica do Pará também compareceram ao endereço onde houve os baleamentos, coletando evidências que possam ajudar na elucidação dos homicídios.

As primeiras informações, apuradas pela Polícia, indicam que as cinco pessoas saíram de uma festa e foram para a casa de uma delas. Foi quando, por volta das 7h30, um homem chegou ao local e fez os disparos.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o atirador e nem sobre a provável motivação do ataque a tiros. Em nota, a Polícia Civil informou que duas pessoas morreram e três ficaram feridas. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde. A Polícia Civil também afirmou que equipes da Divisão de Homicídios apuram o caso. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações e na identificação das vítimas.