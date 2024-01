Homem é brutalmente assassinado com golpes na cabeça e abdômen, em Rondon do Pará

Um homem identificado como Valdinei Lucas da Silva Gouveia, de 29 anos, foi brutalmente assassinado na madrugada de domingo (31/12), no município de Rondon do Pará, no sudeste paraense. Conforme as informações iniciais, a vítima foi encontrada por populares na Rua Brasília, Bairro Nova Rondon, e apresentava diversos cortes no corpo.

Segundo as informações iniciais, o corpo de Valdinei Lucas foi localizado por volta de 4h da manhã. Assim que encontraram a vítima, os populares acionaram a Polícia Militar e a Polícia Civil relatando a situação. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (SAMU). Os socorristas teriam sido chamados por vizinhos que informaram que a vítima ainda estaria com vida, mas quando a ambulância chegou ao endereço informado, o Valdinei Lucas já havia morrido em decorrência dos sérios ferimentos.

Segundo o que foi constatado no corpo da vítima, Valdinei Lucas apresentava profundos cortes na região do crânio e abdômen. As marcas aparentavam terem sido feitas por um objeto cortante pontiagudo, que deixaram as vísceras da vítima expostas. Conforme a PM, Valdinei já possuía diversas passagens na justiça.

Após a perícia da Polícia Científica, o corpo de Valdinei foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde iria ser submetido a exame de necropsia. Um inquérito foi instaurado pela PC para realizar investigações na tentativa de elucidar o que teria motivado e quem seria o autor do crime.