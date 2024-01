Homem morre ao defender mulher que era agredida no Tenoné

Um homem, identificado como Otiniel Ramos Pires, morreu na manhã desta segunda-feira (1º) após se envolver em uma briga, na Rua Alacid Nunes, no conjunto Porto Laranjeira, bairro do Tenoné, em Belém. Conforme as informações iniciais, a vítima teria tentado intervir ao ver uma mulher sendo agredida por um homem e trocou socos com o suspeito.

Segundo as informações repassadas pela Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima, o suposto autor do crime e outras pessoas estariam consumindo bebidas alcoólicas desde a madrugada. Foi então que iniciou uma confusão entre o suspeito e uma mulher. Para evitar que a mulher fosse mais agredida, Otiniel se envolveu na briga e passou a trocar agressões com o suspeito. Na versão da PM, Otiniel teria caído no chão passando mal e acabou evoluindo a óbito no local, em um possível mal súbito.

No entanto, vizinhos relatam que durante a briga entre o suspeito e Otiniel, o suposto agressor teria desferido vários socos no rosto da vítima, que caiu no chão e bateu a cabeça em uma pedra. Ainda conforme populares da área, mesmo após Otiniel estar desacordado no chão, o suspeito continuou as agressões.

A PM, Polícia Civil e Científica estiveram no local apurando as informações e realizando a perícia no local para entender as reais causas da morte. Até o momento, não há informações concretas se Otiniel teria morrido devido um mal súbito ou se a morte foi em decorrência da agressão.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 912) foi acionado para o atendimento, mas ao chegar ao local, a equipe constatou que a vítima já estava morta. "Um boletim de ocorrência foi registrado e a equipe acinou o Instituto Médico Legal (IML) para remoção do corpo".

A Redação Integrada de O Liberal solicitou e aguarda mais informações da Polícia Militar e Polícia Civil.