Homem vai passar Réveillon em Salinópolis e é preso por suspeita de cometer homicídio no Tocantins

Danilo Lucas Sousa Nascimento, 31 anos, procurado desde junho de 2022 por envolvimento em um homicídio praticado na cidade de Gurupi, no estado do Tocantins, foi preso neste domingo (31), durante uma ação conjunta de policiais civis do Pará e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Salinópolis, no nordeste do paraense. Durante as investigações, o suspeito foi apontado como autor dos disparos que mataram Gustavo Henrique Ribeiro Sousa, em maio do mesmo ano.

De acordo com Rafael Fortes Falcão, delegado titular da 8ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Deic), o investigado foi encontrado com documento de identidade falso em Salinópolis, onde pretendia passar o Réveillon.

“A equipe da 8ª Deic se deslocou até o Pará e, após intensas diligências, com apoio da inteligência da PRF e da Delegacia de Polícia de Salinópolis, foi localizado e preso. Na ocasião, ele portava RG falso, com registro no Maranhão e o nome de Ismael Joaquim Santana”, explicou Rafael Falcão.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, a integração entre as forças de segurança pública do Pará e Tocantins, e de agentes da PRF contribuiu para o sucesso da ação. “Trabalho importante, que demonstra a efetividade das ações de polícia judiciária de forma integrada em todas as regiões do País. Nossos colegas de Gurupi nos procuraram, e a partir daí iniciamos as diligências para dar apoio, e conseguimos após intenso monitoramento prender o foragido”, disse o gestor.

Após receber voz de prisão, o investigado foi conduzido à Delegacia de Salinópolis, onde permanece à disposição do Poder Judiciário do Tocantins.