Assalto com refém em loja da Mário Covas: após cerca de duas horas, criminosos se rendem à polícia

Após cerca de duas horas, chegou ao fim o assalto com reféns em uma lojas de departamentos na rodovia Mário Covas, no município de Ananindeua. De acordo com informações preliminares de testemunhas, seriam oito criminisosos com um revólver. Três teriam fugido logo no início da ação criminosa e três foram rendidos pela polícia em meio ao assalto e os outros dois se renderam por volta da 15h35, quando os 2 reféns foram libertados.

A crise começou por volta de 13h30. Um dos criminosos, durante as negociações e com uma refém sob custódia dele, abriu uma lata de energético. A familiar de um dos assaltantes foi ao local para acompanhar a investigação. Ainda não foi confirmado, mas existe a possibilidade de que mais de um deles seja menor.

Matéria em atualização.

VEJA MAIS