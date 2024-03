Assaltante mata idosa de 84 anos e leva ovo de Páscoa

A frieza de alguns criminosos causa perplexidade, especialmente quando a motivação para ato tão extremo é absolutamente banal. Na Cidade de Cuiabá (MT), um homem foi preso após ter assassinado uma idosa de 84 anos para roubar o aparelho celular da vítima, e ainda ter levado um ovo de Páscoa que estava na casa onde tudo aconteceu. O caso foi registrado na quinta-feira (28).

VEJA MAIS

Segundo as primeiras informações, o suspeito já tinha 17 passagens pela Polícia. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem pula o muro da casa, da idosa e caminha pela área interna procurando uma forma de acessar o interior do imóvel. Após ter cometido o crime ele sai andando tranquilamente. A alguns metros do local do latrocínio, a polícia encontrou uma faca apontada como a arma utilizada no homicídio.