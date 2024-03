Polícia Civil investiga denúncia de agressão por PMs em frente a Hospital de Juruti

A Polícia Civil informou, neste domingo (31) que o caso de uma denúncia de agressão por parte de uma guarnição de policiais militares contra um homem na frente do Hospital Municipal de Juruti foi registrado e é investigado pela delegacia desse município, no oeste do Pará. Desde sábado (30) à noite, começaram a circular nas redes sociais imagens denunciando o caso.

As primeras informações sobre o caso são de que o homem se encontrava alcoolizado e havia sido levado para a área do hospital, em uma situação de violência doméstica. Nas imagens, é possível ser observado que dois policiais estão guarnecendo homem, de camiseta e bermuda, quando um terceiro policial chega até ele e começa a agredi-lo com socos. O homem, então, levanta-se do chão e reage à agressão. O policial pega uma bicicleta e joga esse veículo de transporte em direção a ele.

Como o homem não sai de perto dos policiais, reagindo contra as agressões, os três policiais o cercam e começam a fazer uma nova sequência de agressões.