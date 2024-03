VÍDEO: Policial usa pedalinho para prender foragido que pulou em lagoa para fugir da PM

Um policial militar utilizou pedalinho para prender um foragido da Justiça por homicídio que pulou em uma lagoa para fugir da polícia. De acordo com a PM, o suspeito era procurado por envolvimento em um homicídio. O caso inusitado aconteceu na última quinta-feira (28) em Aracruz, no Espírito Santo.

Nas imagens gravadas por um outro militar, é possível ver um homem nadando, quando alguém diz: "Sargento, avança, avança!". Logo em seguida, é possível ver o policial com um pedalinho, equipamento habitualmente utilizado para passeios aquáticos indo em direção ao homem.

Após receber informações sobre o paradeiro de um foragido da Justiça na Lagoa do Limão, a polícia cercou a residência onde ele estava escondido. O suspeito foi encontrado próximo à lagoa, acompanhado de outro indivíduo.

VEJA MAIS

Ao perceberem a presença dos policiais, os dois tentaram fugir em direções opostas. O foragido se jogou na lagoa na tentativa de escapar, mas acabou retornando à terra firme ao perceber que estava se afogando, sendo então detido pelos militares. Enquanto isso, o segundo indivíduo conseguiu fugir com uma arma, efetuando disparos contra os policiais, que revidaram.

Verifique a pontuação: Com o foragido, foi apreendida uma espingarda calibre 12 com cartuchos. O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Aracruz e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional do Espírito Santo.