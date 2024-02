Polícia do Peru usa disfarce de ursinho no Valentine's Day para prender suspeitas

No Valentine's Day, a Polícia Nacional do Peru executou uma operação singular contra suspeitas de tráfico de drogas. A estratégia envolveu um policial que se fantasiou de ursinho e atraiu as suspeitas para fora de casa, utilizando uma imagem "bonitinha", um cartaz romântico e balões de coração.

De surpresa, o agente disfarçado de ursinho de pelúcia avançou sobre a suspeita e a imobilizou no momento em que ela se aproximou, enquanto outros policiais que estavam observando a operação de longe correram para ajudar. O policial vestido de urso comentou que as suspeitas não estavam preparadas para a abordagem surpresa.

VEJA MAIS

Após a captura, os policiais entraram na residência, onde encontraram sacos contendo substâncias ilícitas. Mais de 1.000 pacotes de drogas foram apreendidos durante a operação.

Segundo Walter Palomino, coronel da Polícia Nacional peruana, a estratégia aproveitou o clima amistoso do Dia dos Namorados, com as mulheres sendo persuadidas a sair de casa por meio de um presente falso, supostamente deixado por um admirador secreto.

"Ursinho" conduzindo para a cadeia suspeita de tráfico (Reprodução/g1)

A operação antitráfico ocorreu no norte de Lima, especificamente em San Martin de Porres. De acordo com a mídia local, duas mulheres, mãe e filha, foram presas e acusadas de tráfico de drogas.

A operação foi apelidada de "O urso de amor pela segurança". Nas redes sociais, a polícia peruana destacou: "Se ele te ama, não vai te deixar cometer um crime!"