Julgamento criminal de Donald Trump será em março por caso sobre suposto suborno de atriz pornô

Um juiz de Nova York anunciou nesta quinta-feira (15) que Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, enfrentará um julgamento criminal a partir de 25 de março. O caso envolve pagamentos para comprar o silêncio de uma atriz pornô. A decisão foi confirmada em meio à campanha eleitoral de Trump, que busca retornar à Casa Branca aos 77 anos.

Juan Merchan, juiz responsável pelo caso, rejeitou os pedidos da defesa de Trump para adiar o início do julgamento. A seleção do júri está programada para começar em 25 de março. Antes da audiência no Tribunal de Distrito de Manhattan, Trump declarou em sua rede social Truth Social que o caso "nunca teria sido apresentado" se ele não estivesse "me candidatando" à presidência. Ele chegou ao tribunal pouco antes das 9h locais (11h em Brasília).

Apesar dos 91 casos criminais pendentes contra ele, a popularidade de Trump não foi significativamente afetada. As pesquisas o colocam como favorito em um possível confronto contra o atual presidente Joe Biden em novembro.

Pagamentos não sejam ilegais, mas Trump os registrou como "honorários legais"

Donald Trump enfrenta 34 acusações relacionadas ao pagamento de 130 mil dólares (453 mil reais na época) à atriz de filmes adultos Stormy Daniels, também conhecida como Stephanie Clifford, em 2016. O objetivo era comprar seu silêncio sobre uma alegada relação extraconjugal datada de 2006, a qual Trump sempre negou.

Embora os pagamentos não sejam ilegais, Trump os registrou como "honorários legais" nas contas de sua empresa, a Trump Organization. Além disso, documentos judiciais revelam que o magnata comprou o silêncio de outras pessoas pelo menos duas vezes. Ele desembolsou 30.000 dólares (149 mil reais) para um porteiro da Trump Tower que afirmava ter informações sobre um filho do magnata fruto de uma relação extraconjugal, e mais 150.000 dólares (745 mil reais) para uma mulher que alegava ter tido um caso com o ex-presidente.

Trump declarou inocência das acusações em 4 de abril do ano passado, afirmando ser vítima de uma "caça às bruxas" para prejudicar sua candidatura à Casa Branca. Ele não poupa críticas ao juiz Merchan, que já conduziu outro caso contra sua empresa familiar por fraude fiscal em 2022. "Ele ME ODEIA", expressou Trump em sua plataforma Truth Social.

Os especialistas não consideram fácil para a promotoria provar as acusações contra o ex-presidente, portanto, é incerto se ele seja condenado à prisão.