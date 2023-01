Árvore esmaga carros e banca na avenida Alcindo Cacela nesta quinta-feira (19/01); vídeo

Três carros e uma banca que trabalha com amolação de facas e alicates foram esmagados, na tarde desta quinta-feira (19), por uma árvore que caiu no bairro de Nazaré, em Belém. O vegetal caiu na avenida Alcindo Cacela, perto da esquina com a avenida Governador Magalhães Barata. O motorista de um dos veículos ficou levemente ferido e em estado de choque, devido ao susto. O acidente também assustou quem passava pelo local.

Os carros estavam estacionados perto da calçada, num ponto onde também fica a banca de venda de lanches. Um outro veículo estava transitando na área. Devido ao acidente e porte do vegetal, o trânsito ficou muito lento e deverá ser interrompido para a operação de retirada da árvore. No local, algumas pessoas que conhecem a árvore dizem que era possível ver a infiltração de água nas raízes do vegetal, que era bem antigo.

Vegetal está sendo retirado da pista (Filipe Bispo)

Agentes da Semob estão no local para orientar o trânsito, já que a avenida Alcindo Cacela está fechada no perímetro entre a avenida Governador José Malcher e a Magalhães Barata. O Corpo de Bombeiros Militar está fazendo o corte do vegetal para a remoção. Funcionários da Equatorial analisam danos na rede elétrica. Uma placa de trânsito também foi destruída no acidente.

Cleison Alves, de 41 anos, é o dono da banca que foi esmagada. Ele disse que no começo do dia, quando chegou para trabalhar, viu a calçada meio rachada. Ele conta que uma cliente o salvou do pior. "Segui trabalhando, mas depois da chuva, veio uma cliente, umas 17h30, evangélica ela, por sinal, que disse que ouviu um estalo da árvore. Só ela ouviu. Eu até ia tentar tirar a banca, mas nos afastamos e a árvore caiu. Quebrou toda. Consegui tirar umas ferramentas, mas já perdi meu trabalho de amanhã. Mesmo assim, foi livramento de Deus", declarou.

Os carros atingidos estavam estacionados perto da calçada (Filipe Bispo)

