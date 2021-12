Moradores da Pedreira fazem festa com churrasco e cerveja para comemorar aniversário de árvore

Tudo é motivo de festa para quem curte um bom e velho 'rock doido'. Na Pedreira, a família Ferreira viralizou nas redes sociais ao resolver fazer um churrasco regado a cerveja e bolo para comemorar o aniversário de uma árvore. A festança ocorreu na Enéas Pinheiro com a Marquês de Herval, com direito a decoração, roupinha no vegetal e balões. Tudo para garantir um bom evento para os convidados ilustres.

Na comemoração, a árvore foi toda produzida com uma espécie de saia e sutiã de TNT amarelo e verde. Já em uma casa, provavelmente da família, balões expostos na parede seguiam a mesma cor. "A Pedreira deveria ser uma cidade independente", disse um seguidor da página que compartilhou os registros, confira:

No Facebook, o post garantiu quase 300 curtidas e 55 compartilhamentos, com muitos exaltando o bairro do samba e do amor. Já no Instagram, de acordo uma seguidora identificada como Rosemary, a árvore teria muita história para contar pois já tem mais de 35 anos.