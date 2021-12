Após morte de Yasmin, homem que a presenteou com ursos de pelúcia afirma que não conhecia a jovem

Um homem que estaria no mesmo passeio de lancha que a influenciadora paraense e estudante de medicina veterinária Yasmin Cavaleiro de Macêdo, de 21 anos, disse, após a tragédia do último final de semana, que não conhecia a jovem e não tem certeza se ela estava mesmo na embarcação.

“Eu não conhecia ela. Então, nem sei se ela estava na mesma lancha. Vi a amiga dela dizendo que não estava mais na lancha. Mas nem posso afirmar se estava mesmo. Não conheço muito bem elas”, disse o homem ao ter sido questionado através de mensagem privada em uma rede social, possivelmente, após o sumiço de Yasmin.

O advogado de defesa da família da influenciadora, Afonso Silva, teve acesso ao print da conversa, que deve fazer parte do inquérito que investiga o caso, através da Divisão de Homicídios. Segundo ele, o homem em questão ainda não apareceu para dar sua versão sobre o caso.

Pessoas próximas à influenciadora afirmam que é estranho, porém, o fato de o mesmo homem ter sido filmado e mencionado, por duas vezes, em vídeos que teriam sido gravados por Yasmin antes dela desaparecer. Nas imagens, supostamente registradas antes do acidente, o homem aparece em uma máquina de ursos de pelúcia. Na sequência, Yasmin publicou três brinquedos e disse que eram “presentes”.

Em seguida, ela mencionou o perfil do homem. Numa rápida pesquisa no Instagram da jovem, é possível verificar que a conta de Yasmin ainda segue o perfil do homem que se apresenta como médico.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou “que as investigações continuam e todos os procedimentos cabíveis estão sendo executados para elucidar o caso. Informa, ainda, que o inquérito policial instaurado será concluído no prazo legal”.