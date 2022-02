Após execução de policiais, PM deflagra operação em 27 bairros de Belém nesta quinta-feira

A Polícia Militar do Pará inicia, nesta quinta-feira (3), a operação "Comando Supremo", em Belém. O policiamento será reforçado em pelo menos 27 bairros da capital. Entre os objetivos da operação está aumentar a fiscalização de veículos, proporcionar mais segurança com presença policial nas ruas e recapturar foragidos do sistema penitenciário.

A operação ocorre dias após uma série de ataques a policiais militares. O caso mais recente foi em Parauapebas.

VEJA MAIS

Cinco agentes mortos em menos de um mês

Somente este ano, cinco agentes de segurança pública foram vítimas de atentados à bala no Pará. Quatro deles morreram. A onda de violência começou no dia 20 de janeiro, quando o Guarda Municipal de Belém Tarso Rocha Bittencourt, de 45 anos, foi morto a tiros em Ananindeua, na porta da casa dele, no bairro de Águas Brancas.

Cinco dias depois, o terceiro sargento da PM Milton Carlos Silva de Menezes, de 41 anos, foi assassinado por quatro homens em Bragança, nordeste do Pará. Ele estava chegando em casa, estacionando a moto dele, quando um carro modelo Ford Fiesta preto chegou, o bando desceu do veículo e disparou várias vezes na direção da vítima.

Apenas 24 horas depois do crime, no dia 26, o sargento da PM Luis Fernando Monteiro Ferreira foi baleado e morto em Icoaraci. O caso ocorreu na rua São Francisco com a passagem Afonso Pena, nas proximidades do hospital Abelardo Santos, quando dois homens a pé se aproximaram da vítima e a alvejaram várias vezes.

Já no último sábado (29), o cabo da PM Madson Campos foi executado no bairro do Guamá, em Belém. Ele foi alvejado na rua Augusto Corrêa e ainda chegou a ser socorrido e levado para um hospital particular, mas já chegou sem vida ao local. Com isso, já chegou a quatro o número de agentes de segurança mortos no Estado. Em 2021, foram registradas 23 mortes na categoria.