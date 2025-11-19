Após discussão, homem é morto com golpes de facão em Belterra; suspeito é preso

Um homem identificado somente como Paulo foi morto com golpes de facão após uma discussão em Belterra, oeste do Pará. O crime ocorreu na noite de terça-feira (18), na comunidade Pedreira, na Floresta Nacional do Tapajós. O suspeito do crime foi preso ainda no local do homicídio. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia de Belterra.

"A vítima, preliminarmente identificada como 'Paulo', morreu após dar entrada no Hospital Municipal de Belterra. O autor do crime foi localizado pelos órgãos de segurança pública do município e conduzido para a unidade policial, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e está à disposição da Justiça. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para elucidar os fatos”, comunicou.

Segundo as informações iniciais, a agressão ocorreu durante uma discussão entre a vítima e o suspeito. Os dois homens estariam consumindo bebida alcoólica quando tiveram um desentendimento depois que um acusou o outro de furtar a chave de uma motocicleta.

Em meio à confusão, o suspeito pegou um facão e atingiu Paulo na região do abdômen. A vítima caiu ao chão e permaneceu ferida até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Imagens registradas por moradores mostram o suspeito caminhando com o facão na mão e impedindo que pessoas se aproximassem para socorrer Paulo.

O Samu chegou a prestar os primeiros atendimentos, mas Paulo não resistiu e morreu enquanto era levado ao hospital. O suspeito permaneceu no local e foi detido pela Polícia Militar. Ele foi encaminhado à delegacia, onde acabou autuado em flagrante por homicídio.