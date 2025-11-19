Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Após discussão, homem é morto com golpes de facão em Belterra; suspeito é preso

O crime ocorreu na comunidade Pedreira, na Floresta Nacional do Tapajós

O Liberal
fonte

Após discussão, homem é morto com golpes de facão em Belterra. O suspeito foi preso. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado somente como Paulo foi morto com golpes de facão após uma discussão em Belterra, oeste do Pará. O crime ocorreu na noite de terça-feira (18), na comunidade Pedreira, na Floresta Nacional do Tapajós. O suspeito do crime foi preso ainda no local do homicídio. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia de Belterra.

"A vítima, preliminarmente identificada como 'Paulo', morreu após dar entrada no Hospital Municipal de Belterra. O autor do crime foi localizado pelos órgãos de segurança pública do município e conduzido para a unidade policial, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e está à disposição da Justiça. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para elucidar os fatos”, comunicou.

Segundo as informações iniciais, a agressão ocorreu durante uma discussão entre a vítima e o suspeito. Os dois homens estariam consumindo bebida alcoólica quando tiveram um desentendimento depois que um acusou o outro de furtar a chave de uma motocicleta.

Em meio à confusão, o suspeito pegou um facão e atingiu Paulo na região do abdômen. A vítima caiu ao chão e permaneceu ferida até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Imagens registradas por moradores mostram o suspeito caminhando com o facão na mão e impedindo que pessoas se aproximassem para socorrer Paulo.

O Samu chegou a prestar os primeiros atendimentos, mas Paulo não resistiu e morreu enquanto era levado ao hospital. O suspeito permaneceu no local e foi detido pela Polícia Militar. Ele foi encaminhado à delegacia, onde acabou autuado em flagrante por homicídio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicidio em Belterra

homem morto com golpes de facão
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo encontrado às margens do rio Moju pode ser de jovem desaparecida; família aponta suspeito

A Polícia Científica foi acionada e fez a remoção do corpo. O caso segue sob investigação para identificar os envolvidos no assassinato e esclarecer a motivação do crime.

20.11.25 23h52

AJUDA

Família pede doações após perder casa em incêndio no bairro do Guamá, em Belém

Roupas, móveis, eletrodomésticos, documentos e objetos pessoais foram consumidos pelas chamas

20.11.25 18h44

PRISÃO

Mais um suspeito de envolvimento no latrocínio contra vice-presidente da Fiepa é preso

O crime ocorreu em 3 de outubro deste ano, dentro de uma fábrica de velas de propriedade da vítima, em Ananindeua

20.11.25 12h28

INUSITADO

Sombrinhão do Parque Linear da Nova Tamandaré é furtado após inauguração da área revitalizada

Ainda não há informações sobre quando o furto ocorreu nem sobre a identidade do autor

20.11.25 11h41

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo encontrado às margens do rio Moju pode ser de jovem desaparecida; família aponta suspeito

A Polícia Científica foi acionada e fez a remoção do corpo. O caso segue sob investigação para identificar os envolvidos no assassinato e esclarecer a motivação do crime.

20.11.25 23h52

CRIME SEXUAL

Mototaxista é preso suspeito de filmar partes íntimas da enteada em Bragança

O suspeito foi detido pela Polícia Civil na manhã de quarta-feira (25/12)

26.12.24 19h16

POLÍCIA

Corpos carbonizados de três homens são encontrados na zona rural de Itupiranga (PA)

Eles foram mortos a tiros e foram encontrados queimados perto da uma caminhonete incendiada, no sábado (19)

20.07.25 18h02

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros e amigo fica ferido após ataque em rua de Rondon do Pará

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (9), no Bairro Gusmão

10.06.25 18h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda