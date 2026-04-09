após 9 anos foragido, condenado por feminicídio é capturado no pará

Policiais militares prenderam, no município de Capitão Poço, no nordeste do Pará, Luiz Coutinho Sousa, considerado foragido após ser condenado há 18 anos de cadeia pelo crime de feminicídio. Segundo a sentença condenatória, o preso matou Taciele de Souza Sales, em crime ocorrido em 2017. A vítima foi encontrada sem vida em 12 de novembro de 2017, no ramal dos índios, na zona rural de Capitão Poço. O Instituto Médico Legal (IML) confirmou que ela foi morta asfixiada com um arame.

Segundo a Polícia Militar, Luiz Coutinho estava escondido em uma propriedade rural de difícil acesso, cercada por área de mata fechada, o que vinha facilitando sua fuga durante operações anteriores. Ele foi detido por uma guarnição do 52º BPM. Luiz Coutinho foi localizado em um barraco em condições precárias.

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No momento da abordagem, ainda tentou reagir, tentando alcançar a arma de um dos policiais, mas foi contido. Após ser algemado, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Capitão Poço, onde ficará à disposição da Justiça para o início do cumprimento da pena. A Polícia Civil confirmou que o homem foi apresentado naquela unidade policial. A Redação Integrrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar e aguarda retorno.



