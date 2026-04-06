Jovem esfaqueada mais de 15 vezes fala pela 1ª vez após tentativa de feminicídio

A jovem Alana Anísio Rosa, de 20 anos, se pronunciou pela primeira vez no domingo (5) sobre a tentativa de feminicídio que sofreu dentro de casa, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O crime ocorreu no início de fevereiro, quando um homem invadiu a residência e desferiu ao menos 15 facadas contra a vítima.

Alana ficou internada por quase um mês, chegou a permanecer em coma induzido e precisou de suporte respiratório. Ela recebeu alta no início de março, após passar por cirurgia. O suspeito, Luiz Felipe Sampaio, foi preso em flagrante e segue detido por tentativa de feminicídio. A primeira audiência do caso está marcada para o próximo dia 15, no Fórum de Alcântara.

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Em vídeo divulgado nas redes sociais da mãe, a jovem afirmou que aguardou para se manifestar por precisar de privacidade e disse que decidiu falar para cobrar justiça. Ela também destacou a gravidade da violência sofrida e a insegurança enfrentada por mulheres.

Segundo a família, o suspeito insistia em contato com Alana há meses após conhecê-la em uma academia, enviando mensagens e presentes. Mesmo após a recusa, ele continuou com as investidas. No dia 6 de fevereiro, teria invadido a casa da jovem, no bairro Galo Branco, onde ocorreu o ataque. A vítima agradeceu o apoio recebido durante a recuperação e o trabalho das equipes de saúde.