Apartamento pega fogo em Paragominas

Um apartamento no segundo andar de um dos blocos do residencial Morada do Sol, em Paragominas, pegou fogo, na tarde da última sexta-feira (2).

O incêndio iniciou por volta das 17h e consumiu todo o apartamento, mas foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) antes de se alastrar para o restante do edifício. Não houve feridos.

A causa do incidente ainda é desconhecida e está sendo investigada. O Liberal aguarda posicionamento do CBMPA sobre o caso.