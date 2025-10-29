Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Ao menos 15 paraenses estão entre os mortos na megaoperação no Rio de Janeiro; saiba quem são

Cerca de 32 mandados judiciais cumpridos na operação foram resultado de investigações conduzidas pela Polícia Civil do Pará contra 'alvos paraenses'

Wesley Costa | Liberal +
fonte

A imagem em destaque mostra Wesley Martins e Silva, vulgo "PP", tido pelas autoridades como a liderança do Comando Vermelho no Pará e que ocupava o cargo na facção de conselheiro-geral do estado. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

A megaoperação policial deflagrada nesta terça-feira (28/10) no Rio de Janeiro resultou na morte de 120 pessoas. Entre elas, pelo menos 15 investigados naturais do Pará morreram na ação, e outros cinco foram presos. Segundo as autoridades, parte do grupo possuía histórico de envolvimento em facções criminosas com atuação tanto em território paraense quanto em outras regiões do país. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), 32 mandados judiciais cumpridos na operação foram resultado de investigações conduzidas pela Polícia Civil paraense contra “alvos” que haviam se deslocado para o RJ, mas continuavam articulando ações criminosas no estado de origem.

Durante a ação realizada nos complexos da Penha e Alemão, dos mandados judiciais expedidos pela Justiça do Pará, ocorreu um confronto com os agentes de segurança, que resultou nas mortes dos 15 suspeitos. Entre os paraenses, estão pesssoas investigadas por envolvimento em crimes como tráfico de drogas, organização criminosa, homicídios, extorsão, roubos e ataques contra agentes e viaturas de segurança. 

De acordo com informações apuradas pelo jornalista Wesley Costa, alguns dos paraenses mortos na ação foram identificados como Lucas da Silva Lima (“LK”), Jhonata de Lima Albuquerque (“Turista”), Gilberto Nascimento (“Bigodinho”), Nailson Miranda (“Mujuzinho”), Ednelson da Silva Abreu (“Caboco”) e Wesley Martins e Silva, todos já com passagem pelo sistema de segurança pública do Pará. Outros cinco paraenses presos durante a operação — Rodrigo de Jesus Coelho (“RD”), Joelison de Jesus Barbosa (“Fuzuê”), Damilson Lopes (“DAM”), Helison Cauã Oliveira e Flávio Henrique dos Santos — devem responder por crimes como tráfico de drogas, homicídio e associação criminosa.

Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado, o trabalho investigativo aprofundado e a troca de informações entre os Estados é fundamental para a identificação e localização de investigados que se deslocam do Pará para se refugiar em outros Estados, como é o caso do Rio de Janeiro.

“A operação policial ocorrida no Rio de Janeiro é uma operação necessária, inclusive para nós localizarmos investigados do Pará, tendo em vista que dos quase 100 alvos, 32 eram decorrentes de investigações feitas pela Polícia Civil do Pará, com mandados deferidos pelo poder judiciário. Nós temos o balanço atualizado até a tarde desta quarta-feira (29), que aponta cinco paraenses envolvidos em crime presos no Rio de Janeiro. Outros 15 confrontaram com a polícia e vieram a óbito, ou seja, 20 paraenses envolvidos até o momento, que foram localizados durante a ação. É importante  lembrar que a gente está atualizando esses dados a cada momento em que a Polícia Civil do Rio de Janeiro nos encaminha essas informações. Todos os alvos que foram identificados e localizados são pessoas de alta relevância na organização criminosa, e  que realmente determinavam a extorsão de comerciantes, ataques a viaturas policiais, inclusive recentemente foi feito um ataque aqui na Grande Belém, a mando de uma das pessoas que veio a óbito em confronto com a polícia do Rio de Janeiro. Além disso, eles são envolvidos em vários ataques a agentes de segurança pública, tráfico de drogas, roubos e crimes violentos. Portanto, seguiremos trabalhando com uma forte investigação para que todos os alvos sejam localizados", afirmou o titular da Segup.

Colaboração 

Em conversa por telefone com Wesley Costa, o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Raimundo Benassuly, confirmou que equipes da inteligência da PCPA estiveram recentemente no Rio de Janeiro colaborando com informações que auxiliaram no mapeamento de foragidos paraenses com mandados de prisão decretados pela Justiça do Pará. 

“Recentemente, nossos policiais civis da inteligência estiveram no Rio de Janeiro colaborando com informações com o objetivo de prender faccionados foragidos do Pará, pois têm mandados de prisão decretados contra eles pela Justiça paraense. Muitos desses faccionados são responsáveis por emitir ordens para praticar extorsões contra comerciantes no Pará, bem como mandar atacar agentes de segurança pública. Eles fogem para o RJ porque praticam crimes aqui no Pará, mas são identificados nos inquéritos da Polícia Civil, e nesses inquéritos solicitamos as prisões preventivas, que são decretadas pela Justiça com parecer favorável do Ministério Público”, afirmou o delegado.

 As autoridades cariocas informaram que a operação teve como objetivo desarticular uma aliança interestadual de grupos armados, que usavam o Rio como base logística. No Pará, a Polícia Civil monitora as repercussões e apura se há conexões diretas entre os mortos e crimes recentes registrados na Região Metropolitana de Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

seis paraenses

estão entre os mortos

megaoperação

rio de janeiro

sabia quem são
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INCÊNDIO

Incêndio destrói residência e deixa moradora ferida em Santarém

O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (29), no bairro da Matinha

29.10.25 18h42

DETIDO

Suspeito de tentar estuprar criança de quatro anos é detido em Novo Progresso

O caso ocorreu na terça-feira (28), no bairro Santa Luzia

29.10.25 18h24

ACIDENTE

Jovem morre após moto colidir com placa de sinalização em Canaã dos Carajás

O caso foi registrado na noite de terça-feira (28), no bairro Novo Paraíso

29.10.25 17h19

Operação no Rio de Janeiro

Quem é a 'Japinha do CV', morta com tiro de fuzil no rosto, em megaoperação da polícia no Rio

Conhecida como “musa do crime”, Penélope era considerada uma das principais combatentes da facção e morreu durante megaoperação no Rio

29.10.25 17h06

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Ao menos 15 paraenses estão entre os mortos na megaoperação no Rio de Janeiro; saiba quem são

Cerca de 32 mandados judiciais cumpridos na operação foram resultado de investigações conduzidas pela Polícia Civil do Pará contra 'alvos paraenses'

29.10.25 11h34

Operação no Rio de Janeiro

Quem é a 'Japinha do CV', morta com tiro de fuzil no rosto, em megaoperação da polícia no Rio

Conhecida como “musa do crime”, Penélope era considerada uma das principais combatentes da facção e morreu durante megaoperação no Rio

29.10.25 17h06

POLÍCIA

Mãe fala sobre desespero após filho ser encontrado morto dentro de mala em Belém

O corpo do menino foi encontrado em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro Marambaia; acusado foi espancado por populares

27.10.25 21h50

POLÍCIA

Homem é morto com tiros no rosto por motociclista na Praça do Relógio, em Belém

Testemunhas relataram à Polícia Civil que a vítima trabalhava no local quando um homem, que estava vestido com blusa de mototáxi e conduzia uma motocicleta Honda Bros vermelha, se aproximou e efetuou disparos contra a vítima

29.10.25 8h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda