Ao chegar em casa, jovem é morto a tiros em Bragança

Gemerson Ruan Jandim de Araújo, de 25 anos, foi morto a tiros na noite de terça-feira (5/8), em Bragança, no nordeste do Pará. De acordo com as autoridades, um homem, que ainda não foi identificado e estava em uma motocicleta, atirou nas costas da vítima no momento em que ela chegava em casa. Por enquanto, o crime é um mistério.

Após o crime, vídeos circularam nas redes sociais de moradores socorrendo Gemerson. “Segura que ele ainda está vivo, mano!”, diz um homem que carrega o rapaz baleado, que aparece desacordado nas imagens, junto com outras pessoas. A vítima chegou a ser levada até o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar foi acionada ao caso e, apesar de o atirador ter conseguido fugir, conseguiu localizar a moto utilizada pelo motociclista. Os militares do 33º Batalhão (33º BPM) seguem atrás do suspeito, que ainda não foi localizado.

VEJA MAIS

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.