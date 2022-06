Corpo de adolescente encontrada em estado de decomposição é reconhecido pelo pai em Altamira

O corpo encontrado pela polícia na manhã desta sexta-feira (24), em uma área rural do município de Altamira, no sudoeste do Pará, foi identificado como sendo da adolescente Maria Cecília Félix Batista, de 17 anos. A família reconheceu o corpo como sendo da jovem. Com informações do site Confirma Notícia.

Para isso, o pai da adolescente dirigiu-se até o local onde foi encontrado o corpo. Ao chegar lá, ele identificou a roupa que a filha usava. Maria Cecília estava desaparecida desde domingo (19). Ela teria sido vista pela última vez no bairro Casa Nova, de acordo com a postagem feita pela família nas redes sociais informando sobre o desaparecimento da adolescente.

Descoberta do corpo

Um caçador foi quem encontrou o corpo na terça-feira (21). No entanto, apenas nesta sexta-feira (24), nas primeiras horas da manhã, a Polícia Militar conseguiu localizar o cadáver. Ele foi descoberto no interior de uma área de mata, em um ramal a cerca de 4 quilômetros do antigo Centro de Recuperação Regional de Altamira, em adiantado estado de decomposição.

O corpo foi removido pela Polícia Científica, e a Polícia Civil levanta informações sobre um possível assassinato da jovem. Denúncias sobre o caso podem ser feitas por meio do número 181.