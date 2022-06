Criminosos executam homem a tiros dentro da própria casa em Altamira

Um homem, identificado como Douglas Trindade de Sousa, de 26 anos, foi executado a tiros na noite deste sábado (11), na Rua Papoula, no Reassentamento Urbano Jatobá, em Altamira, região sudoeste do Pará. As informações são do Confirma Notícia.

A Polícia informou que a vítima estava sozinha em casa quando foi surpreendida pelos atiradores. Ao menos 15 tiros foram efetuados contra Douglas que morreu dentro do banheiro. Até o momento não se sabe as causas do homicídio ou nome dos envolvidos no crime.

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para investigar o caso.