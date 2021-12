Agressor de funcionário de restaurante em Alter do Chão era cliente conhecido no estabelecimento

O homem que agrediu funcionário de um restaurante na noite desta quarta-feira (15), na vila balneária de Alter do Chão, em Santarém, oeste do Pará, era cliente antigo do estabelecimento. A proprietária do restaurante, em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, disse conhecer o agressor, que se chama Pablo e é de origem chilena.

Fátima Viana, proprietária do estabelecimento, afirmou que depois de tomar conhecimento da agressão sofrida pelo funcionário, ela expulsou Pablo do estabelecimento aos gritos.

A câmera de vídeo do restaurante registrou o momento em que Pablo adentrou o estabelecimento e foi interceptado pela dona. Segundo ela, Pablo chegou a se trancar no banheiro, mas acabou sendo expulso do local.

Caso deve ser apurado pela polícia

O procurador do município, Matheus Coutinho, afirmou que a atitude configura desrespeito ao decreto municipal que exige a apresentação do comprovante de imunização contra a covid-19, e que por esse motivo fará o acompanhamento do caso.

“Ao tomar conhecimento de fato, de tamanha grosseria, veementemente repudiado pela administração pública municipal. O núcleo técnico de vigilância em saúde já estava fazendo a apuração da situação para chegar até a identificação oficial do indivíduo”, destacou o procurador.

Matheus enfatiza que em solidariedade ao caso fará um comunicado à autoridade policial do fato ocorrido já em posse da identificação do indivíduo para que a autoridade policial instaurar o procedimento investigativo do inquérito, e assim que seja aplicada uma das sanções cabíveis previstas na Lei.

Dificuldade para cumprir decretos com medidas sanitárias

A dona do estabelecimento, Fátima Viana, relatou a dificuldade para cumprir o decreto estadual e municipalidade de incentivo à vacinação que exige o comprovante da imunização contra a covid-19 para adentrar os estabelecimentos públicos e privados. “É importante ressaltar que a comunidade de empresários de Alter do Chão, e de forma geral, não se sente apoiada pelo poder público.

A sua ausência, principalmente em campanhas de conscientização efetivas e fiscalização, tem deixado o peso do controle sob a responsabilidade total dos empresários”, protestou.

Entenda a agressão

O homem agrediu um funcionário de um restaurante em Alter do Chão após se recusar a apresentar a carteira de vacinação contra a covid-19. Ao ser questionado sobre a carteira de imunização, o homem, identificado como Pablo Leonardo Carrasco Aguillar, deu um golpe no rosto do funcionário do restaurante e entrou no estabelecimento.

Uma câmera de segurança registrou o momento e o vídeo causou revolta nas redes sociais do município.