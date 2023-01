Afogamentos em Mosqueiro: duas das vítimas não conheciam a praia e passavam férias no local

Duas das três vítimas de afogamento registrado na noite de quinta-feira, 5, em Mosqueiro, não eram moradores da ilha e não conheciam a praia do Paraíso, conta a irmã de Caio Henrique Costa Miranda, um dos falecidos na tragédia, em entrevista exclusiva à redação integrada de O Liberal. Samara Miranda diz que o irmão estava a passeio de férias, na companhia dos melhores amigos, Maria Luiza Barbosa Belcolt Gaia, a 'Bel', de 19 anos, que também se afogou, e Aruan Monteiro de Lima, de 19 anos, o único que conseguiu sobreviver. A terceira vítima, Lauro Júnior Siqueira Damião, de 42 anos, era um morador da ilha que tentou salvar os jovens.

Samara descreve o irmão, Caio, como "o cara que mais tinha planos para a vida" e também diz que a melhor amiga dele, Maria Luiza, era "excepcional". Ambos estudavam juntos em uma escola da rede privada de ensino, em Belém, e estavam passando o fim de semana de férias na casa do tio de Maria Luiza, em Mosqueiro.

"Não era uma praia conhecida deles. Só quem morava lá era o tio da Bel e eles estavam passando um final de semana nessa casa. Eles iam voltar segunda-feira", conta Samara Miranda.

Samara não estava presente no momento em que aconteceu a fatalidade, mas, segundo relatos que ouviu, ela conta que o rio estava muito agitado e a maré estava alta. Ela também comenta, com pesar, que a praia já era popularmente conhecida pela correnteza forte, que geralmente "puxava os banhistas", mas que ninguém esperava que algo do tipo fosse acontecer. Nas redes sociais, Samara faz um apelo:

"Peço que orem, rezem pelo meu irmão, pela Maria e pelo Seu Lázaro que tentou ajudá-los. (...) Vocês sabem o coração do Caio e o da Maria... Eram pessoas admiráveis e eu espero que Deus possa confortar nossos corações e o de vocês que também faziam parte da vida deles. (...) Lembrem sempre deles, eles vivem em nossos corações! Caio, Bel e Seu Lázaro".

Segundo informações do 25º Batalhão da Polícia Militar, localizado em Mosqueiro e que atendeu a ocorrência, as vítimas tomavam banho no rio longe da faixa de areia. Maria Luiza teria se afogado primeiro. Em seguida, os demais, ao perceberem a situação, tentaram salvá-la, mas não obtiveram sucesso. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal do Pará (IML) e o caso está sob investigação da Polícia Civil, na Seccional Urbana de Mosqueiro. A irmã de Caio diz que o IML informou à família que os corpos serão liberados ainda nesta sexta, 6.