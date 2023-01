Afogamentos em Mosqueiro: corpos das três vítimas já foram sepultados

Os corpos das três vítimas de afogamento na ilha de Mosqueiro foram sepultados na sexta-feira (6). Os afogamentos foram registrados na quinta-feira (5,) na praia do Paraíso, por volta de 18h30.

As vítimas foram Luíza Barbosa Belcolt Gaia, de 19 anos, Lauro Júnior Siqueira Damião, de 42 anos, e Caio Henrique Costa Miranda, de 20 anos. O jovem Aruan Monteiro de Lima, de 19 anos, foi o único sobrevivente.

Das vítimas, apenas Lauro morava em Mosqueiro, distrito de Belém. Os corpos foram liberados pelo Instituto Médico Legal na manhã de sexta-feira. Na tarde deste sábado (7), a reportagem da Redação Integrada conversou com Samara Miranda, irmã de Caio.

O corpo dele foi sepultado, às 17 horas de sexta-feira, em um cemitério particular de Marituba. “Eles eram melhores amigos (o Aruan, o Caio e a Maria) e que sentimos muito a falta deles dois. Nada vai preencher esse vazio”, afirmou ela.

De acordo com informações repassadas ao 25º Batalhão de Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, as vítimas tomavam banho bem longe da terra firme. Maria Luiza se afogou, e os três homens perceberam e pularam na tentativa de salvá-la. Relatos de testemunhas apontam que Lauro e Aruan foram os primeiros a tentar salvar Maria Luiza.

Caio entrou em seguida. Ele e Lauro não tiveram sucesso no resgate de Maria Luiza e acabaram morrendo junto com ela. Na manhã de sexta-feira (6), o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, se manifestou, por meio de suas redes sociais, em solidariedade aos familiares das três pessoas vítimas de afogamento.

“Minha solidariedade e pesar às famílias de Maria Luíza Barbosa, Lauro Júnior e Caio Henrique, vítimas de afogamento na praia do Paraíso, em Mosqueiro, na noite de ontem. Que os familiares encontrem força e conforto para superar o sofrimento diante deste trágico acidente”, disse Edmilson Rodrigues.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que recebeu reforço de 18 guarda-vidas para atuar até o dia 8 de janeiro nas praias de Mosqueiro. A orientação é para os banhistas se manterem afastados de locais não demarcados, considerando as marés altas, ventos e correntezas fortes nessa época de início do inverno amazônico.