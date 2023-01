Afogamentos em Mosqueiro: prefeitura confirma que sepultamento de uma das vítimas será feito na ilha

Uma das três vítimas de afogamento registrado na noite de quinta-feira, 5, em Mosqueiro, tem o sepultamento confirmado para acontecer na ilha, informa a Prefeitura Municipal de Belém. A vítima, Lauro Júnior Siqueira Damião, de 42 anos, era o único morador do local envolvido na fatalidade que também vitimou Caio Henrique Costa Miranda, 20, e Maria Luiza Barbosa Belcolt Gaia, 19, moradores de Belém que estavam a passeio na praia.

De acordo com informações do 25º Batalhão da Polícia Militar, localizado em Mosqueiro e que atendeu a ocorrência, Lauro Damião teria visto os jovens se afogando e tentou socorrê-los, mas acabou se afogando também. A primeira pessoa a ficar em perigo teria sido Maria Luiza. Em seguida, seu amigo, Caio Miranda, teria tentado ajudá-la.

Ainda havia mais um jovem no grupo que tentou impedir os afogamentos: Aruan Monteiro de Lima, de 19 anos, que foi o único a sobreviver. Os demais acabaram não resistindo à forte maresia. Ainda segundo o 25º BPM, as vítimas tomavam banho no rio longe da faixa de areia.

Corpo de Bombeiros faz alerta

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que recebeu reforço de 18 guarda-vidas para atuar até o dia 8 de janeiro nas praias de Mosqueiro. A orientação é para os banhistas se manterem afastados de locais não demarcados, considerando as marés altas, ventos e correntezas fortes nessa época de início do inverno amazônico.