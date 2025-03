Advogado acusado de ser mandante de triplo homicídio em Itaituba é preso na Bolívia

O advogado Altair dos Santos, acusado de ser o mandante de um triplo homicídio ocorrido em Itaituba, no sudoeste do Pará, foi preso nesta quarta-feira (17) na cidade de San Ignacio de Velasco, na Bolívia. Ele estava foragido da Justiça brasileira desde 2022, com prisão preventiva decretada, e é acusado de orquestrar o assassinato de sua ex-esposa, Leda Marta Luck dos Santos, de sua filha Hanna Estela, de 9 anos, e da secretária de Leda, Hellen Taynar​a Siqueira Branco, em fevereiro de 2014. O crime completou 11 anos no último mês.

A prisão de Altair foi resultado de um intercâmbio de informações entre o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) do Baixo Amazonas, vinculado à Polícia Civil do Pará (PCPA), e as autoridades policiais bolivianas. Após investigações, o advogado foi localizado e não ofereceu resistência.

O triplo homicídio ocorreu dentro de uma loja de propriedade de Leda Marta, onde as vítimas foram mortas a golpes de faca. A motivação do crime está ligada a não aceitação de Altair pela separação do casal. De acordo com as investigações, Dejaci Ferreira de Sousa, suposto autor do crime, teria sido contratado por Altair para cometer os assassinatos.

Com a prisão do acusado, a Polícia Civil do Pará aguarda os trâmites legais para a extradição de Altair dos Santos ao Brasil, onde ele deverá responder pelos crimes.