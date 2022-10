Adolescentes atropelados em Ananindeua: família pede ajuda no caso; vítimas estão em estado grave

Gercidalva do Rosario Tavares, mãe de um dos dois adolescentes atropelados na noite do último sábado (1º), no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, pediu ajuda no caso. A mulher conversou com a redação integrada de O Liberal na manhã desta quarta-feira (5). Ela disse que o filho dela, que tem 16 anos, está em estado grave no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), junto com um garoto de 12 anos, que também foi vítima do acidente. O motorista que conduzia o veículo foi identificado como Moisés Ferreira Koury e foi solto depois de pagar fiança no valor de R$ 8.080. O caso foi registrado na Seccional da Cidade Nova, onde três testemunhas foram ouvidas.

De acordo com Gercidalva, as duas vítimas estavam numa parada de ônibus quando foram atropelados. Um outro menino estava com os adolescentes e conseguiu escapar, apenas com um machucado em uma das coxas. A mulher afirma que o filho dela está intubado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Ela pede ajuda para obter um advogado. “Estavam (o filho e outros dois amigos dele) na parada de ônibus quando foram atingidos em alta velocidade por ele (Moises). Meu filho está intubado e em estado grave na UTI. O médico me disse que ele pode morrer a qualquer momento. Quero que o Moises arque com todas as despesas e que um advogado ajude nossa família e a do colega do meu filho”, contou.

Manifestação na BR-316

Gercidalva, junto com outros familiares e amigos das vítimas da colisão prometeram realizar um protesto às 15h de quarta-feira (5) na rodovia BR-316, na altura do quilômetro 10, próximo de uma faculdade de Levilândia, em Ananindeua. Eles vão pedir justiça pelo o que aconteceu com o filho dela e o colega. "Peço orações pelo meu filho e o amigo dele. A situação não está fácil", contou Gercivalda pelo telefone.

Moises teria dito ser policial militar

Algumas pessoas que avistaram o acidente chegaram a comentar que Moisés afirmou ser policial militar, antes de ser levado para a Seccional da Cidade Nova para prestar depoimento. A reportagem solicitou um posicionamento da Polícia Militar (PM) sobre o relacionamento de Moisés com a corporação. A redação integrada de O Liberal aguarda retorno.