Idosos são atropelados ao atravessar via para reconhecer sobrinha morta em acidente

Um casal de idosos foi atropelado quando estava atravessando a pista para reconhecer o corpo de uma sobrinha, morta horas antes em um acidente no local. A idosa foi socorrida e morreu no hospital e o homem continua internado. O caso aconteceu em São Paulo. As informações são do Metrópoles.

As informações da Polícia Militar Rodoviária dizem que eles acabaram atingidos por uma moto. O homem que pilotava o veículo sofreu lesões em pelo menos uma das mãos.

O primeiro acidente, que envolvia a sobrinha dos idosos, aconteceu por volta das 19h. Na colisão entre três carros, a sobrinha do casal, que tinha 43 anos, acabou morta e outras três pessoas ficaram feridas. Segundo as informações, um motorista sofreu um mal súbito, perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária. Ele bateu de frente em um Volkswagen Gol branco. Sem conseguir desviar, um Hyundai/HB20 prata atingiu o Gol.