Duas crianças são atropeladas em acidente no bairro do Coqueiro, em Ananindeua

Um acidente deixou duas crianças feridas na noite deste sábado (1º), no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Segundo informações do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM), elas brincavam na rua quando foram atropeladas no Conjunto Guajará I, WE 68.

O motorista foi apresentado na Seccional da Cidade Nova e, posteriormente, encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de alcoolemia.

As crianças ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Não há informações sobre o quadro de saúde delas.

Matéria em atualização.