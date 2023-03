Adolescente é morto com tiro na cabeça em Capitão Poço; suspeito foi preso nesta segunda (13)

Um adolescente de 17 anos foi morto com um tiro na cabeça no final da noite de domingo (12), no quintal de uma residência abandonada em Capitão Poço, município no nordeste do Pará. O crime ocorreu na rua WE8, localizada no bairro São Jesus, em uma área de invasão chamada de "Eurico Siqueira". De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima era conhecida pelo mundo do crime. Ninguém foi preso. A vítima ia completar 18 anos no mês que vem, no dia 14 de abril. Segundo a Polícia Civil (PC), um homem identificado como Edson Beckman Lobo foi preso e confessou ter cometido o assassinato.

Uma equipe da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (10ª CIPM) foi comunicada sobre o assassinato. Por volta de 23h, os militares chegaram à cena do crime e avistaram o corpo do jovem caído no chão.

Os agentes ainda tentaram conversar com os moradores, mas ninguém quis falar nada. O local foi isolado até a chegada da PC.

Em nota, a Polícia Civil disse que Edson Lobo foi colocado à disposição da Justiça. Apesar da prisão do suspeito, o motivo do crime não foi revelado. "A Polícia Civil informa que o caso foi registrado na Delegacia de Capitão Poço, no domingo (12). Agentes da unidade policial estiveram no local e iniciaram as primeiras diligências para apurar as circunstâncias do ocorrido. Nesta segunda-feira (13), um homem, identificado como Edson Beckman Lobo foi detido e, durante interrogatório, confessou o crime. O homem foi preso e colocado à disposição da justiça", detalha o comunicado.