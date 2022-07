Adolescente é morto a facadas pelo próprio cunhado em Itaituba

​Um adolescente de 17 anos foi morto a facadas pelo próprio cunhado, na Comunidade São Luiz do Tapajós, município de Itaituba, sudoeste do Pará. O crime foi registrado na noite do último sábado (2). Após denúncias, a polícia conseguiu localizar e prender o suspeito, na manhã de domingo (3). O adolescente foi atingido com golpes no pescoço, ombro e rosto. Ele chegou a ser socorrido para um posto médico, mas não resistiu à gravidade das perfurações e morreu. Com informações do site Giro Portal.



Amigos do adolescente contaram que a vítima estava conversando com outros amigos na frente da igreja da comunidade, quando o suspeito chegou ao local. O criminoso teria pedido um cigarro ao adolescente. Depois de fumar, o assassino teria puxado uma faca e desferiu vários golpes contra o jovem de 17 anos.



Ainda segundo os amigos do adolescente, o suspeito teria afirmado que havia matado o rapaz porque, mais cedo, na quadra de esportes da comunidade, a vítima havia lhe dado um soco. Esta versão não foi confirmada por amigos que informaram terem passado o dia com o adolescente. Pessoas próximas ao jovem relataram que, no dia do crime, o suspeito teria brigado com a namorada, que é irmã do adolescente. ​A polícia investiga qual dessas versões pode estar relacionad​a​ ​a​o assassinato​, que segue sendo investigado com a Polícia Civil.​



Após o crime, o suspeito fugiu do local. No domingo, a polícia foi informada de que o suspeito estaria escondido na Comunidade Ipiranga, às margens do ramal do Itapacura. Com apoio de uma guarnição do Distrito de Campo Verde (km 30), seguiram até a comunidade. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram o suspeito, que foi conduzido para a 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.