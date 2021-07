Brutalidade! Gatos são encontrados mortos 'crucificados'

Na última quinta-feira (8), gatos foram achados mortos com requintes de crueldade na região de Sousa, no Sertão da Paraíba. Os moradores da zona rural da cidade se mobilizaram para tentar identificar os autores do crime. As informações são do Portal T5.

Os animais foram encontrados amarrados em galhos de árvores, um deles ainda tinha cigarros na boca e estava segurando uma garrafa de cerveja. Uma onda de revolta se formou após as imagens dos animais serem divulgadas nas redes sociais.

A Polícia, com o apoio da ONG Animais Sem Rumo, está investigando o caso. A pena para o crime de maus tratos a animais vai desde o pagamento de multa até a prisão dos agressores.