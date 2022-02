Parauapebas: Mãe esfaqueia genitália do filho de um mês

Uma adolescente de 15 anos de idade é a principal suspeita de ter esfaqueado a própria filha, nesta sexta-feira (04) em Parauapebas, sudeste paraense. De acordo com a PM, os militares foram acionados por uma assistente social do hospital municipal de Parauapebas(HMP), para uma ocorrência que envolvia a tentativa de homicídio contra um bebê de 1 mês e 19 dias. Ao chegar no local, os militares constataram que a bebê apresentava ferimentos de arma branca.

A PM informa ainda, que de acordo com informações passadas pelos funcionários do hospital, a criança teria dado entrada com suspeita de hérnia estourada. Informação que foi desmentida pelo médico de plantão. Os profissionais de saúde informaram ainda, que a bebê estaria com perfurações na região genital.

A criança foi levada pelo tio para a emergência e informou aos policiais que a mãe teria praticado o crime, após o pai da bebê ter saído para trabalhar.

Após a coleta dessas informações, o tio da criança conduziu os agentes até a casa dos pais da vítima, onde encontraram uma faca suja de sangue embaixo do colchão do casal.

A Polícia Militar informou que a adolescente passou por audiência no Ministério Público e deverá ser encaminhada para um centro de internação em Belém do Pará. O estado de saúde da criança é delicado e permanece internada no Hospital Municipal de Parauapebas (HMP).