Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Adolescente é golpeado a terçadadas em Belterra; PM prende suspeitos

Existe a suspeita de que a vítima tenha sido atacada por engano. A Polícia Civil investiga o caso

O Liberal
fonte

A Polícia Militar foi até o local onde agressão ocorreu e viu que a vítima um corte nos lábios e arranhões no braço esquerdo (Carmem Helena / O Liberal / Imagem ilustrativa)

Um adolescente de 17 anos ficou ferido depois de ser golpeado a terçadadas na madrugada desta segunda-feira (1º/9), em Belterra, região oeste do Pará. Três suspeitos foram presos por envolvimento no caso. Até agora, as circunstâncias do crime não foram reveladas.

Segundo o portal O Impacto, a Polícia Militar foi acionada ao caso e iniciou as diligências assim que tomou conhecimento sobre o ocorrido. Os suspeitos foram localizados pelos agentes no bairro São Cristóvão.

Ainda conforme O Impacto, a vítima relatou que foi golpeada por um terçado após procurar o proprietário de uma residência centralizada. No entanto, ele alegou ter sido surpreendido pelos suspeitos, que o agrediram de forma violenta.

O trio foi encaminhado até a Delegacia de Belterra. Existe suspeita de que o adolescente possa ter sido atacado por engano. Porém, a Polícia Civil não descarta nenhuma hipótese.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e aguarda retorno.
 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

adolescente

golpeado a terçadadas

belterra

pm prende suspeitos
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PM apreende 600 kg de cocaína durante fiscalização a caminhão em Cachoeira do Piriá

Os agentes identificaram irregularidades no automóvel de carga e encontraram um pacote com pó branco em um compartimento separado da carga

01.09.25 17h19

POLÍCIA

Adolescente é golpeado a terçadadas em Belterra; PM prende suspeitos

Existe a suspeita de que a vítima tenha sido atacada por engano. A Polícia Civil investiga o caso

01.09.25 17h10

POLÍCIA

PM prende quatro homens suspeitos de cometerem arrastão em Ananindeua

Os suspeitos deram de cara com viatura da Polícia Militar enquanto fugiam de carro

01.09.25 16h46

ACIDENTE COM MORTE

Motociclista morre em acidente de trânsito na João Paulo II

O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (1º/9)

01.09.25 14h19

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Briga em condomínio de Belém termina com agressão e tiro disparado por segurança

Confusão registrada em vídeo mostra agressões e tumulto na avenida Augusto Montenegro

31.08.25 19h35

INVESTIGAÇÃO

Deputado pede à PF investigação sobre grau de envolvimento de paraense com o Estado Islâmico

Karina Aylin Rayol Barbosa ficou presa na Síria durante nove anos após ser aliciada por uma pessoa do grupo extremista

01.09.25 11h26

POLÍCIA

'Kikinho' morre após confronto com a Rotam no bairro do Jurunas, em Belém

Segundo a Polícia Militar, o suspeito atentou contra a guarnição da Rotam, que revidou e o baleou na altura do tórax

01.09.25 13h41

ACIDENTE COM MORTE

Motociclista morre em acidente de trânsito na João Paulo II

O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (1º/9)

01.09.25 14h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda