Adolescente é apreendida por suspeita de esfaquear a própria mãe em Itaituba

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida pela Polícia Militar na tarde de domingo (17/8) por suspeita de esfaquear a própria mãe no bairro Jardim Aeroporto, em Itaituba, no sudoeste do Pará. Por enquanto, as circunstâncias do ocorrido são desconhecidas.

Conforme o Giro Portal, a PM foi acionada para atender a uma denúncia de agressão na terceira rua do Km 05. No local, os agentes encontraram uma mulher de 36 anos caída no chão com um ferimento de faca na região do tórax. Ainda segundo o Giro, familiares relataram para a polícia que o golpe teria sido desferido pela própria filha da vítima, que fugiu após o caso.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e conduziu a mulher ao Hospital Regional do Tapajós (HRT). O estado de saúde dela não foi divulgado.

A jovem foi localizada e apreendida em frente a um estabelecimento comercial no bairro Wirland Freire. A polícia encaminhou a garota à 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Itaituba.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o episódio. Em nota, a instituição comentou que a adolescente foi apreendida por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. O caso é investigado sob sigilo.