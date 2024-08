adolescente de 16 anos morre após ser estuprada em concórdia do pará

Uma adolescente de 16 anos morreu no último no domingo (28/7), no Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, também conhecido como PSM da 14, vítima de um estupro. O crime aconteceu no dia 23 do mês passado, em Concórdia do Pará, município no nordeste do estado. O suspeito de cometer o crime tem 19 anos e é procurado pela polícia.

VEJA MAIS

A mãe da jovem foi até a Seccional de São Brás para comunicar a morte da filha. Antes de morrer, a adolescente afirmou à genitora que tinha sido estuprada, conforme consta no Boletim de Ocorrência. A mãe ainda relatou que a vítima sangrava bastante e apresentava dor no corpo e febre.

A genitora a levou até o Hospital de Concórdia do Pará, onde foi medicada e liberada. A mãe alegou que não viu melhora na saúde da filha e, por conta disso, decidiu levá-la para outro hospital. A adolescente, posteriormente, foi transferida para o PSM da 14. No Pronto Socorro Municipal da capital, foi diagnosticado que ela teve uma perfuração no útero por conta do estupro. A vítima não resistiu ao ferimento e morreu na manhã do último domingo (28/7).

O caso foi tramitado para a delegacia de Concórdia do Pará. O delegado Joubert Cândido está responsável pela investigação do crime. Até o momento, o suspeito de ter estuprado a vítima, já identificado, é procurado pelas polícias Civil e Militar.