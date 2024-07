Holandês condenado por estupro ouve vaias e aplausos antes da estreia no vôlei de praia

O holandês Steven van de Velde, que foi condenado e preso por estupro, recebeu uma mistura de vaias e aplausos quando foi apresentado antes de sua partida de estreia no vôlei de praia, neste domingo, na Olimpíada de Paris.

Van de Velde foi condenado em 2016 por fazer sexo com uma menina de 12 anos na Inglaterra. Seu caso ressurgiu no mês passado, quando ele se classificou para os Jogos de Paris como integrante de uma das duas melhores duplas holandesas no circuito internacional de vôlei de praia.

O jogador foi recebido com apenas algumas vaias quando pisou na areia pela primeira vez para o aquecimento, mas os gritos foram mais altos na apresentação formal antes do jogo. Seu companheiro de equipe, Matthew Immers, e todos os outros jogadores que apareceram na arena montada diante da Torre Eiffel até agora receberam apenas aplausos.

A Federação Internacional de Vôlei afirmou que não pode impedir a participação de Van de Velde, pois ele se classificou da forma regular. O atleta não está hospedado na Vila Olímpica, não tem contato com outros membros da delegação holandesa e não concederá entrevistas durante os Jogos. Após conquistar sua vaga olímpica, ele declarou que o episódio foi "o maior erro da minha vida".

Em 2014, Steven van de Velde tinha 19 anos quando conheceu uma estudante de 12 anos na internet. Ele viajou até o Reino Unido e forçou a jovem a ter relações sexuais. A condenação de quatro anos veio em março de 2016. Depois de cumprir um ano de pena no Reino Unido, inclusive perdendo os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro-2016, Van de Velde retornou à Holanda e teve a pena ajustada. Em liberdade, o atleta voltou a competir em 2017.

Em Paris, Steven van de Velde forma dupla com Matthew Immers. Eles foram derrotados pelos italianos Ranghieri e Carambula por 2 sets a 1 (22/20, 19/21 e 15/13) neste domingo.