Adolescente de 16 anos é morta a tiros no Marajó

Uma adolescente de 16 anos foi assassinada a tiros no início da madrugada desta quinta-feira (18), em Curralinho, no Arquipélago do Marajó. O crime ocorreu na rua Alcides Moura, no bairro do Cafezal. Por enquanto, nenhum suspeito foi preso.

De acordo com o portal Notícia Marajó, o namorado da vítima, de 17 anos, relatou que caminhava junto com a namorada quando foram abordados por um homem armado. Inicialmente, o suspeito teria anunciado um assalto e mandado que ele levantasse a camisa. Depois disso, ordenou que o jovem saísse e atirou contra a garota.

Conforme o relato do adolescente, ele se afastou e virou de costas quando ouviu o primeiro disparo. Na sequência, o garoto escutou pelo menos mais dois tiros.

Ainda segundo o Notícia Marajó, a Polícia Militar, que foi acionada ao caso, recebeu informações de que, supostamente, a vítima teria envolvimento com uma facção criminosa e estaria em dívida com o crime. Por isso, teria vindo de Belém para Curralinho com o objetivo de se esconder.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.