Adolescente apreendido por furto de carro menciona perseguição e troca de tiros com policiais

Em um vídeo que circula nas redes sociais — que não pode ser reproduzido em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) —, o adolescente apreendido pelo furto cinematográfico de um carro, no bairro do Marco, relata uma perseguição e até troca de tiros com policiais.

LEIA MAIS

No relato, o jovem — que ainda está sendo alvo de investigação sobre um ato infracional equivalente ao furto de veículos — diz que estava com uma arma e um colete balístico. Ainda cita que esses equipamentos não foram apresentados. Ele também afirma que foi quem furtou o veículo e que estava na concessionária tentando fazer um consórcio.

O rapaz, como informa a Polícia Civil do Pará, está à disposição da Justiça após ter sido recebido na Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data).

A Redação Integrada de O Liberal entou em contato com a Polícia Militar e com a Polícia Civil para que comentem o assunto.

Relembre o caso

Na manhã desta quinta-feira (16), um veículo que custa cerca de R$ 120 mil foi furtado de dentro de uma concessionária, no bairro do Marco, em Belém. Na fuga, em alta velocidade, o condutor (que seria o adolescente apreendido nesta sexta-feira), estourou as vidraças da loja e fez manobras perigosas no trânsito.

O carro foi parado e recuperado na estrada do Una, no bairro da Cabanagem, algumas horas após o fato. A tecnologia da marca do veículo tem sistemas que podem travar um veículo furtado ou roubado a distância. Após a recuperação do veículo, a PC e a PM analisaram as imagens de segurança para identificar o adolescente e o apreender em Mosqueiro.