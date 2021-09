Veja o momento em que o carro é levado de dentro de concessionária

Um vídeo das câmeras de segurança da concessionária, de onde um homem roubou um carro modelo Cruze, no bairro do Marco, em Belém, registrou as imagens do momento em que ele foge do local com o veículo. Veja:

O roubo cinematográfico aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (16). Sem qualquer suspeita, o suposto cliente entrou no carro, marca Chevrolet, modelo Cruze, que custa mais de R$120 mil, ligou o veículo e atrevessou (sem pena) a vidraça da loja.

Minutos depois, a concessionária assinou um sistema que bloqueia o veículo. O carro foi encontrado na rua do Fio, no bairro do Una em Belém com os pneus furados.